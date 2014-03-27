Яценюк: без прийняття антикризового пакету Україну чекає дефолт

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час виступу в парламенті у четвер.

"Перше: ми прогнозуємо падіння ВВП на 3%, і це буде тільки в тому разі, якщо ми приймемо пакет, запропонований урядом. Якщо ці закони ухвалені не будуть, ми прогнозуємо дефолт і мінус 10% ВВП. Друге: ми реально оцінюємо ситуацію щодо інфляції, в поточному році рівень інфляції становитиме від 12% до 14%", - сказав Яценюк.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту №4575 про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, зареєстрованому в парламенті 27 березня, оновлений реалістичний прогноз макроекономічних показників, який є максимально наближеним до оцінок Міжнародного валютного фонду, передбачає обсяг номінального ВВП на рівні 1,524 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" передбачає номінальний ВВП за підсумками 2014 року на рівні 1,695 трлн грн,зростання реального ВВП - 3%. Водночас, провідні світові рейтингові агентства, а також Міжнародний валютний фонд прогнозували зростання ВВП України на рівні не більш як 1%. Держбюджет-2014 розрахований, виходячи з рівня інфляції в межах 8,3%.