Дефіцит держбюджету і бюджету «Нафтогазу» може сягнути 10% ВВП

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання загального дефіциту державного бюджету і бюджету Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на рівні 10% ВВП у разі, якщо в країні не будуть проведені реформи в енергетичному секторі. Про це йдеться в заяві Фонду, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

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«У 2013 році уряд накопичив істотну заборгованість щодо фінансування витрат. У 2013 році дефіцит державної компанії «Нафтогаз України», обумовлений різким зростанням обсягів продажу газу за цінами нижчими за собівартість, становив майже 2% ВВП. Якщо не вжити необхідних заходів, то об'єднаний дефіцит державного бюджету і НАК «Нафтогаз України» в 2014 році зросте до рівня більш як 10% ВВП», - говориться в заяві фонду.

На думку фахівців фонду, реформи в енергосекторі - це неминуче підвищення тарифів на газо- і теплопостачання з одночасним впровадженням програми захисту бідних. «Із часом необхідно також зосередитися на заходах щодо покращення прозорості фінансових рахунків НАК «Нафтогаз України» і реструктуризації компанії з метою зменшення її витрат і підвищення її ефективності», - говориться в заяві Фонду.

Раніше новий голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв відзначав, що дефіцит НАК за підсумками 2014 року становитиме близько 80 млрд грн за умови дружніх відносин із «Газпромом» і стовідсоткових розрахунків усіх споживачів за газ.

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