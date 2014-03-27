ЄБРР збільшить обсяг інвестицій в Україну до 1 млрд євро в рік

«ЄБРР планує інвестувати близько 1 млрд євро на рік протягом найближчих кількох років, значно підвищуючи свої інвестиції з діапазону 550-750 млн. євро, які були передбачені раніше у 2014 році», - наголошується у повідомленні.

Згідно з повідомленням, збільшення передбачене в контексті реакції міжнародного співтовариства, зокрема оголошеної сьогодні угоди України з Міжнародним валютним фондом.

Банк також планує повернутися до кредитування проектів у державному секторі економіки у рамках міжнародної економічної підтримки України. Кредитування у держсекторі включатиме великі інфраструктурні проекти, які мають вирішальне значення для відновлення економіки країни.

Крім того, ЄБРР планує активно працювати у корпоративному і фінансовому секторах, а також забезпечити фінансування проектів з енергоефективності.

«Банк прагнутиме до розширення фінансування малих і середніх підприємств і відкриє новий офіс у Львові, щоб посилити свою підтримку цього найважливішого сегменту економіки України», - зазначається в повідомленні.

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На думку ЄБРР, підтримка України з боку міжнародного співтовариства, а також реалізація економічних і структурних реформ мають допомогти повернути країну до економічної стабільності і зростання.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ. При цьому наголошувалося, що сума кредитування може бути більше, якщо «дозволить економічна ситуація».

Довідка УНІАН. ЄБРР є одним з найбільших інвесторів і кредиторів України, учасником широкого спектру проектів, як в державному, так і у приватному секторі України. У 2013 році банк профінансував у цілому 32 проекти в Україні на загальну суму 820 млн євро (понад 1 млрд дол.), що на 0,2 млрд дол. менше за показник 2012 року.