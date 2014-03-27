ЄС готовий дати Україні 1,6 млрд євро як можна швидше

Європейський Союз вітає досягнення домовленості між Міжнародним валютним фондом та Україною щодо виділенням Фондом кредиту в розмірі 14-18 млрд доларів і готовий зі свого боку надати Україні 1,6 млрд євро якнайшвидше.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив речник Європейської комісії Саймон О'Коннор на брифінгу для журналістів.

"Ми вітаємо домовленість, оголошену МВФ цього ранку щодо кредиту stand by для України, який має бути розглянутий виконавчою Радою МВФ у квітні. ЄС відіграє роль у міжнародних зусиллях щодо міжнародної фінансової допомоги. Комісія починає переговори з українською владою щодо погодження Меморандуму про порозуміння, який визначить умови надання кредиту ЄС, які будуть відповідати умовам МВФ", - сказав О'Коннор.

"Ця політика спрямована на стабілізацію та реформування української економіки, щоб було її стійке одужання. Під час наших дискусій з українським урядом ми почули про його налаштованість на реформи. Меморандум про порозуміння має бути обговорений найближчими днями, щоб перші кошти були виділені якнайшвидше", - додав речник.

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ЄС раніше вже вирішив виділити Україні 610 млн євро як кредиту stand by, а минулого тижня прийняв рішення додати до цієї суми ще 1 млрд євро. Виділення цих коштів було поставлено в залежність від досягнення угоди між МВФ та Україною.

О'Коннор зауважив, що виділення кредиту ЄС для України має ще бути затверджено Європейською радою, але сподівається на швидше затвердження. За його словами, 1 млрд євро, про який оголошено минулого тижня, буде виділитися двома траншами з червня. Раніше представники ЄС говорили, що 610 млн євро будуть виділятися трьома траншами одразу після того, як в Україну надійдуть перші кошти від МВФ.

Усього пакет допомоги Україні від ЄС становить 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, Європейський банк реконструкції та розвитку виділить 5 млрд єрво, а ще 3 млрд євро надійдуть від Європейського інвестиційного банку.