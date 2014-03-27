Долар на міжбанку зупинився на 11,30 грн

У четвер, 27 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 11,1500/11,3000 грн/дол. порівняно з 11,2000/11,3500 грн/дол. на 12:00, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування гривні щодо євро на закриття торгів підвищилися до 15,3470/15,5595 грн/євро порівняно з 15,4060/15,6185 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3740/1,3795.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів підвищилися до 0,3147/0,3203 грн/рубль проти 0,3146/0,3188 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 35,6265 (+0,1765).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,1500/11,2800 грн/дол., щодо євро - на рівні 15,3820/15,5670 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3130/0,3158 грн/рубль.