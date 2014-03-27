Мобільним операторам можуть удвічі підвищити плату за частоти
Раніше найбільші українські мобільні оператори неодноразово виступали проти підвищення ставок збору
Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді удвічі підвищити ставки збору за використання радіочастотного ресурсу (РЧР).
Це передбачено у законопроекті №4576 про запобігання фінансової катастрофи і створення передумов для економічного зростання в Україні, зареєстрованому в парламенті сьогодні, 27 березня, і розміщеному на сайті Верховної Ради.
«Реалізація зазначеного акту надасть можливість отримання додаткових надходжень до зведеного бюджету», - сказано у пояснювальній записці до документа.
Згідно з порівняльною таблицею до законопроекту, ставка податку за стільниковий зв'язок для мобільних операторів зросте з 10,2 тис. грн до 20,4 тис. грн за 1 Мгц смуги на місяць.
Як повідомляв УНІАН, раніше найбільші українські мобільні оператори «Київстар», «МТС Україна» і «Астеліт» (life:)) неодноразово виступали проти підвищення ставок збору за користування радіочастотним ресурсом. На думку операторів, державний бюджет країни «необхідно наповнювати за рахунок видачі ліцензій на розвиток нових поколінь зв'язку, а не за рахунок підвищення ставок на РЧР». Крім того, у компаніях відзначали, що збільшення ставок призведе до підвищення цін на зв'язок для абонентів.