Мобільним операторам можуть удвічі підвищити плату за частоти

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді удвічі підвищити ставки збору за використання радіочастотного ресурсу (РЧР).

Це передбачено у законопроекті №4576 про запобігання фінансової катастрофи і створення передумов для економічного зростання в Україні, зареєстрованому в парламенті сьогодні, 27 березня, і розміщеному на сайті Верховної Ради.

«Реалізація зазначеного акту надасть можливість отримання додаткових надходжень до зведеного бюджету», - сказано у пояснювальній записці до документа.

Згідно з порівняльною таблицею до законопроекту, ставка податку за стільниковий зв'язок для мобільних операторів зросте з 10,2 тис. грн до 20,4 тис. грн за 1 Мгц смуги на місяць.

Як повідомляв УНІАН, раніше найбільші українські мобільні оператори «Київстар», «МТС Україна» і «Астеліт» (life:)) неодноразово виступали проти підвищення ставок збору за користування радіочастотним ресурсом. На думку операторів, державний бюджет країни «необхідно наповнювати за рахунок видачі ліцензій на розвиток нових поколінь зв'язку, а не за рахунок підвищення ставок на РЧР». Крім того, у компаніях відзначали, що збільшення ставок призведе до підвищення цін на зв'язок для абонентів.

