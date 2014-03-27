Витрати держбюджету планують урізати на 24 млрд грн

На першому етапі необхідно скоротити фіскальний розрив на 48,5 млрд грн / uainfo.org

Кабінет міністрів України пропонує збільшити обсяг дохідної частини державного бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скоротити витрати на 23,8 млрд грн, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час виступу в парламенті в четвер.

"На першому етапі нам необхідно скоротити фіскальний розрив на 48,5 млрд грн. Ми розділили це на дві частини. Перше - це збільшення доходів державного бюджету на 24,7 млрд грн і друге - це зменшення видатків державного бюджету, в тому числі за рахунок скорочення соціальних програм на 23,8 млрд грн", - сказав він.

Згідно з проектом закону № 4575 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", зареєстрованого в парламенті 27 березня, доходи держбюджету на 2014 рік визначено на рівні 372,9 млрд грн, витрати – 437,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює доходи держбюджету на 2014 рік на рівні 395,304млрд грн, витрати – 462,212 млрд грн, граничний дефіцит – 71,564 млрд грн, або 4,3 % ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35 % ВВП, обсяг наданих держгарантій - 50 млрд грн.

Читайте такожУряд вніс у ВР законопроект про зміни до бюджету на 2014 рік