Хомутинник: Комітет не розглядатиме антикризові законопроекти уряду

16:11, 27 березня 2014
Фінанси
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Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики не розглядатиме антикризові законопроекти уряду.

Виталий Хомутынник

"Такого в історії українського парламентаризму ще не було. Проекти законів, суть яких на 90% стосується податкової політики, не були подані на розгляд до профільного комітету. Пропозиції щодо запобігання дефолту повинні обговорюватися в комітетах і з фракціями, інакше вони призведуть до зворотнього ефекту", - повідомляє голова Комітету Віталій Хомутинник.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів України зареєстрував у парламенті законопроект "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" (№ 4576). За рахунок новацій уряд планує залучити до бюджету додатково 25 млрд гривень до кінця 2014 року.

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