Яценюк розповів, як знизити кредитні ставки до 17-18%

Кабінет міністрів України вважає неприпустимими ставки кредитування реального сектора комерційними банками України і пропонує запровадити програму рефінансування банків під 14 %. Про це, виступаючи в парламенті, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми закликаємо Національний банк розпочати широку програму рефінансування комерційних банків під ставку 14 %. Цей дасть можливість спрямовувати ресурс в економіку за ставкою не вище 17-18%», - сказав Яценюк, зазначивши, що сьогодні кредитні ставки становлять 35 % і «є неприйнятними».

«При інфляції 12-14% плата за ресурс становитиме 4-5 %, як у країнах ЄС. Ціни зросли на 14 %, ставка в кредитуванні 18 %, фактична плата за ресурс - 4 %», - сказав глава уряду.

Він також наголосив, що уряд вже працює над цією програмою з Нацбанком.

Раніше глава уряду заявляв, що Кабінет міністрів України має намір найближчим часом звернутися до комерційних банків і Національного банку України з пропозицією розробити широку програму кредитування української економіки з перспективою зниження процентних ставок за кредитами в реальному секторі.