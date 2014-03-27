Комітет рекомендує Раді прийняти поправки до держбюджету лише у першому читанні

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендуватиме народним депутатам розглянути зміни до державного бюджету на 2014 рік тільки в першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комітет прийняв на своєму засіданні 27 березня.

«Рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект № 4575 (про внесення змін в бюджет - УНІАН) за основу з скороченими термінами підготовки змін другого читання», - озвучив рішення голова комітету Євген Геллер.

При цьому він зазначив, що відповідне рішення комітету було прийнято у зв'язку з численними зауваженнями, висловленими нардепами. Зокрема, найбільше претензій парламентарії висловили щодо фінансування програм у сфері охорони здоров'я, а також фінансування Міністерства оборони і МВС.

Раніше зміни в бюджет представив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За пропозицією уряду, зміни до держбюджету пропонувалося прийняти в першому читанні і в цілому.