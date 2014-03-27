Україна може отримати перший транш допомоги від ЄС у травні - єврокомісар

Європейський союз може прискорити виділення Україні першого траншу допомоги у розмірі 100 млн євро і надати його ще до запланованих на кінець травня президентських виборів замість початку червня.

Про це повідомляє РАР з посиланням на комісара ЄС з питань бюджету і фінансового планування Януша Левандовського.

Комісар відзначив, що з проханням прискорити виділення коштів звернувся до представників ЄС голова українського уряду Арсеній Яценюк на вчорашній зустрічі у Києві.

"Мова не тільки про вибори, а й про проблеми рейтингу і обслуговування боргів", - сказав Левандовський.

Він також відзначив, що на вчорашній зустрічі було узгоджено план підтримки Євросоюзом українського уряду, який, зокрема, передбачає можливість реверсних поставок газу з ЄС до України, скасування європейських мит на 371 позицію промислових і сільгосптоварів і прискорення впровадження безвізового режиму для українців.

Комісар не виключив, що громадяни України зможуть приїжджати в Євросоюз без віз вже у 2015 році, нагадавши, що для цього необхідно запровадити біометричні паспорти.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Євросоюз задекларував готовність збільшити розмір допомоги для України з раніше затверджених 610 млн євро на 1 млрд євро, а перший транш має бути виділений у червні цього року.

Всього пакет допомоги Україні від ЄС становить 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, Європейський банк реконструкції і розвитку виділить 5 млрд євро, а ще 3 млрд євро надійдуть від Європейського інвестиційного банку.

Очільник українського уряду Арсеній Яценюк заявив сьогодні у Верховній Раді, що Україні загрожує дефолт, якщо парламент не підтримає реформи, які, серед іншого, вимагає МВФ для виділення Україні кредиту на 14-18 млрд дол.