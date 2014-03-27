Через санкції Путін вирішив створити власну платіжну систему

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на зустрічі з членами Ради федерації.

«Чому нам цього не робити? Обов'язково треба робити, і ми будемо це робити. Дуже шкода, що деякі компанії прийняли рішення про обмеження», - сказав Путін.

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Він повідомив, що Центральний банк РФ зараз над цим активно працює разом з урядом.

«Це вимагатиме певного часу, але в таких країнах, як Японія, Китай, ці системи працюють, працюють дуже успішно. Вони починалися спочатку як суто національні, замкнуті виключно на свій ринок, на свою територію, на своє населення. А зараз поступово набувають все більше і більше популярності», - зазначив Путін.

Він зазначив, що японська система починалася як національна, а зараз майже в 200 країнах діє.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Міністерство фінансів США опублікувало список росіян, щодо яких введені економічні санкції. Санкційний список включає в себе 20 осіб, серед яких близькі до Путіна бізнесмени, високопоставлені співробітники адміністрації Кремля і банк «Росія». Після цього міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard заморозила операції за картками банку «Росія».