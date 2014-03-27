В Україні можуть залишити три ставки податку з доходів

Кабінет міністрів України після консультацій з парламентськими групами і фракціями погодився з низкою поправок парламентаріїв, і запропонував Раді підвищити поріг оподаткування доходів і залишити три ставки податку, включаючи базову ставку в 15%.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Ми вирішили залишити три ставки: базова ставка 15%; потім 500 тис. і більш – 20%; мільйон (гривень доходів – УНІАН ) і більш – 25%», - сказав Шлапак.

Раніше, представляючи зміни до податкового законодавства, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонував ввести прогресивну шкалу оподаткування і оподатковувати доходи громадян обсягом 300 тис. за ставкою 20% і від 500 тис. – за ставкою 25%.

Базова ставка податку з доходів в 15% є чинною на даний момент. За такою ставкою оподатковуються доходи, розмір яких не перевищує десятиразовий розмір мінімальної заробітної плати. Розмір доходів, який перевищує такий розмір, оподатковується за ставкою 17%.