Рада ухвалила зміни до держбюджету-2014
Рада ухвалила закон про секвестр бюджету, який запропонував Кабмін
Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік», який передбачає скорочення прибуткової частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн за дефіциту бюджету обсягом 68,5 млрд грн.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 228 з 340 народних депутатів (за необхідного мінімуму в 226 голосів).
Від Партії регіонів і КПУ не проголосував жодний з депутатів.
Закон також передбачає збільшення граничного розміру держборгу за підсумками 2014 року на 78,6 млрд грн - до 664 млрд грн, і скорочення надання державних гарантій удвічі – до 25 млрд грн.
Крім того, закон заморожує ключові соціальні показники – прожитковий мінімум – на рівні 1176 грн, і мінімальну зарплату – на рівні 1218 грн.
Закон також передбачає введення пенсійного збору з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, а також надання прав Кабінету міністрів України випустити держоблігації на 33 млрд грн в обмін на додаткову емісію акцій НАК «Нафтогаз України».
Крім того, закон передбачає відмову від планового збільшення у 2014 році статутного капіталу НАЕК «Енергоатом» на 1,614 млрд грн, за рахунок чого планувалося фінансувати підвищення безпеки АЕС України, і передбачає скорочення чисельності держслужбовців на 10%.
Під час обговорення законопроекту прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відзначав, що документ не є ідеальним і, напевно, вимагатиме внесення змін. «Але треба запустити процес, і тоді ми 24 години на добу сім днів на тиждень збиратимемося і визначатимемо необхідні зміни», - сказав очільник уряду, звертаючись до парламентаріїв.
Водночас раніше Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував парламенту не приймати проект змін до бюджету в цілому, а проголосувати за документ тільки у першому читанні і внести до нього зміни до другого читання. Парламентарії, зокрема, звертали увагу на неприпустимість скорочення фінансування армії і програм з охорони здоров'я.