ВР відмовилася запобігти "фінансовій катастрофі", анонсованій Яценюком

Верховна Рада України не ухвалила урядовий законопроект про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 189 народних депутатів із 333 зареєстрованих у сесійній залі. Кількість голосів народних депутатів від Партії регіонів та КПУ - 0.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Верховна Рада з третьої спроби включила до порядку денного законопроекти про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні (№4576), а також законопроект про внесення змін у Закон “Про Державний бюджет України на 2014 рік” (№4575).

Виступаючи в парламенті, прем'єр Яценюк відразу ж заявив, щоекономіка країни перебуває в катастрофічному стані, уточнивши, що загальний обсяг фіскального розриву в Україні в 2014 році становить 289 млрд грн.