Конгрес США схвалив допомогу Україні на $1 мільярд та санкції проти Росії

Тексти законопроектів дещо відмінні; як очікують, палати узгодять спільний текст, який можна буде подати на підпис президентові, до кінця дня за часом США або вже завтра.

У Сенаті документ ухвалювали більшістю без підрахунку голосів, у Палаті представників, за її версію, майже в той самий час проголосували 399 конгресменів, 19 були проти, передає Радіо Свобода.

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При цьому з сенатського законопроекту в нинішньому варіанті вилучили положення про реформи Міжнародного валютного фонду, які були у версії, схваленій попередніми днями. Адміністрація президента-демократа Барака Обами домагалася схвалення цих реформ, щоб МВФ міг ефективніше допомогти Україні. Водночас республіканці, які мають більшість у Палаті представників, давали знати, що там ця реформа не пройде.

Санкції, передбачені законопроектами, мають стосуватися в першу чергу представників керівництва Росії, сепаратистської влади Криму, а також колишніх керівників України. Йдеться про заборону на їхній в’їзд до США і замороження їхніх активів на території США.