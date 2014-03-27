Рада з другої спроби ухвалила закон про уникнення фінансової катастрофи





Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 із 321 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Не голосувала в повному складі фракція КПУ, а з фракції ПР проголосував лише один народний депутат.

Міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомив, що під час консультацій було досягнуто домовленості з приводу пропозиції групи “Економічний розвиток”, що плата за надра в частині нафти залишається така, як нині - 39%, а щодо газового конденсату, то буде підвищення до 42%.

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Шлапак також повідомив, що в питанні щодо ПДВ на операції з експорту зерна досягнуто компромісу - цю норму звільнення від ПДВ з експорту зерна і технічних культур запровадити в тому форматі, в якому вона прописана в сьогоднішньому законі, не з 1 січня 2014 року, а з 1 жовтня 2014 року.

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов повідомив, що ця пропозиція була від фракції партії “УДАР” та групи “Економічний розвиток”.