Податковий кодекс України діятиме в Криму до кінця року

У Криму податковий кодекс України діятиме до 31 грудня 2014 року. Про це повідомив заступник керівника Федеральної податкової служби Росії Дмитро Григоренко в інтерв'ю газеті "Известия".

"Місцеве податкове законодавство діятиме до 1 січня 2015 року, - заявив Григоренко - До цього терміну вона буде поступово змінюватися, наближаючи свої вимоги до російського".

Він запевнив, що при цьому місцеві податкові органи Криму вже зараз здійснюють повністю і самостійно збір податків у бюджет півострова.

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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 24 березня на спеціальній нараді щодо підтримки соціально-економічного становища самопроголошеної Республіки Крим і Севастополя запропонував звільнити від сплати податків на перехідний період кримські компанії, які перейшли в російську юрисдикцію.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними глави республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

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17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Путін і представники нелегітимної влади Криму і Севастополя.