МВФ: допомога Україні не передбачає реструктуризацію держборгу

Програма співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом, розроблена і затверджена на рівні влади країни і керівництва місії МВФ у Києві, не передбачає заходів щодо реструктуризації зовнішньої заборгованості, повідомив заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Вільям Мюррей під час традиційного брифінгу у Вашингтоні.

«Реструктуризація боргу - у програмі цього немає, ми не обговорювали реструктуризацію боргу, але давайте дочекаємося остаточного тексту програми, який буде прийнятий і підписаний орієнтовно в квітні», - сказав Мюррей.

При цьому він нагадав, що програма співпраці МВФ з Україною - це дворічний план заходів, який передбачає загальний пакет фінансової допомоги в 27 млрд дол., з яких внесок МВФ складе близько 14-18 млрд дол.

«Ми сподіваємося остаточно підписати програму в квітні, але чіткої дати підписання немає. Українська влада повинна виконати ряд умов, в тому числі в частині прийняття законодавства. Як тільки Рада директорів схвалить програму, то зразу ж буде надано перший транш», - повідомив представник Фонду.

При цьому він зазначив, що МВФ не вважає Україну «ризикової» країною. «Ми працюємо над програмою співпраці - УНІАН), над її виконанням. Ми впевнені, що програма спрацює, тому що ми бачимо зацікавленість влади в реалізації цієї програми», - зазначив Мюррей.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ працювала в Україні з 4 березня і завершила свою роботу 27 березня. У результаті Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by терміном на два роки з обсягом фінансування 14-18 млрд дол.

Тепер програму співробітництва має схвалити рада директорів фонду, а перший транш може прийти до України вже в квітні за умови, що Україна за цей час виконає ряд економічних умов, а саме - стабілізує економіку, а також продовжить реформування монетарної політики в частині проходження гнучкого курсу гривні.

Голова НБУ Степан Кубів у коментарі УНІАН зазначив, що меморандум про співпрацю в рамках дворічної програми кредитування економіки України буде підписано у Вашингтоні в першій половині квітня.

МВФ є ключовим кредитором економіки України, співпраця з яким активно відновилася в кінці лютого поточного року з приходом нового Кабінету міністрів Арсенія Яценюка.

Раніше Мінфін України зазначав, що країна буде обслуговувати державний борг згідно з взятими зобов'язаннями і не планує проводити його реструктуризацію до кінця року. Україна повинна виплатити за своїми зовнішніми зобов'язаннями близько 10 млрд дол., в тому числі МВФ. Пікові платежі припадуть на травень, червень і серпень.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за січень 2014 року зросла на 148 млн дол., або на 0,2%, - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті). За інформацією глави уряду Арсенія Яценюка, загальний обсяг державного боргу України перевищує 800 млрд грн і становить 53% ВВП.

