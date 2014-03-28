Долар злетів до 11,50 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 11,2000/11,5000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,3133/0,3217, котирування з євро-гривні пішли вгору - 15,3945/15,8090.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3745/47 (четвер - 1,3761/63).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку Украини котируваннягривні щодо долара підвищилися до 11,1500/11,3000 грн/дол. порівняно з 11,2000/11,3500 грн/дол. на 12:00.