Офіційний курс долара досяг історичного максимуму

Офіційні курси гривні до іноземних валют, встановлені Національним банком України з 28.03.2014, становлять:

100USD - 1085.0200 UAH ( ! )

100EUR - 1492.7705 UAH ( + )

10RUB - 3.0494 UAH ( + )

З початку місяця офіційний курс USD/UAH подорожчав на 8.65%, пише Finance.ua. Також офіційний курс USD/UAH з початку року подорожчав на 35.75%.

Цей курс USD/UAH є максимальним, що встановлює НБУ, попередній максимум був зафіксований 27.03.2014 і становив 10.6721

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 11,2000/11,5000.

Читайте такожНацбанк позбавить ліцензій кілька банків - конвертаційних центрів