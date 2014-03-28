Офіційний курс долара досяг історичного максимуму
10:18, 28 березня 2014Фінанси
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З початку місяця офіційний курс USD/UAH подорожчав на 8.65%.
Долар досяг максимуму / investgazeta.net
Офіційні курси гривні до іноземних валют, встановлені Національним банком України з 28.03.2014, становлять:
100USD - 1085.0200 UAH ( ! )
100EUR - 1492.7705 UAH ( + )
10RUB - 3.0494 UAH ( + )
З початку місяця офіційний курс USD/UAH подорожчав на 8.65%, пише Finance.ua. Також офіційний курс USD/UAH з початку року подорожчав на 35.75%.
Цей курс USD/UAH є максимальним, що встановлює НБУ, попередній максимум був зафіксований 27.03.2014 і становив 10.6721
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 11,2000/11,5000.
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