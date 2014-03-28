S&P підтвердило найвищі рейтинги Люксембургу та Швеції

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило найвищі кредитні рейтинги Люксембургу та Швеції "ААА", зі стабільним прогнозом, пише "Прайм" з посиланням на агентство.

Крім того, S&P підтвердило суверенні кредитні рейтинги Австрії "AA+/A-1+" зі стабільним прогнозом. Підтвердження відображає стабільність в управлінні країни, а також передбачуваність економічної політики, яка підтримує зростання ВВП.

Агентство підтвердило короткострокові рейтинги "A-1+" Люксембургу та Швеції також зі стабільним прогнозом щодо них. S&P відзначає, що Люксембург - країна зі значними перспективами економічного зростання, ефективним інституційним середовищем, чистою фіскальною політикою і високим рівнем доходів. За оцінками агентства, зростання ВВП країни в 2014-2017 роках становитиме трохи більше 2% на рік.

Стабільний прогноз за рейтингами Люксембургу відображає сильні показники кредитоспроможності країни, що обумовлює малу ймовірність зниження рейтингів у найближчі два роки, йдеться в повідомленні.

Рейтинги Швеції відображають розвинену і багату економіку, з низьким рівнем боргового навантаження, надійною і ефективною грошово-кредитною політикою, з сильною інституційною та управлінською ефективністю. Агентство відзначає, що уряд країни має ґрунтовну прихильність до розумної економічної політики.

Стабільний прогноз за рейтингами означає, що ключові показники кредитоспроможності Швеції: фіскальні, зовнішні, економічні та монетарні залишаються сильними і відображають істотну гнучкість економічної політики.