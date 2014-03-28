Альфа-Банк і Дельта Банк хочуть врятувати Брокбізнесбанк

Менеджмент обох банків підготував відповідні пропозиції, які направлені до Нацбанку та Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Для ухвалення рішення про розподіл активів або санації Брокбізнесбанку, банкіри просять надати дані фінансової звітності Брока і дозволити провести аудит його активів і пасивів. Після цього можливе укладення договору з НБУ на управління активами проблемного банку під наглядом Фонду гарантування.

Читайте такожМінфін не розглядає націоналізацію банку КурченкаДельта Банк пропонує НБУ та Фондом гарантування виділити з Брока "живі" активи і пасиви. "Ми зацікавлені в отриманні робочих активів Брокбізнесбанку, які хочемо отримати на свій баланс разом з депозитами фізичних осіб, які потрапляють під компенсації Фонду гарантування вкладів", - говорить Микола Лагун. За його словами, це дозволить з максимальною ефективністю захистити вкладників банку та знизити витрати держави на виведення банку з ринку.

Зі свого боку Альфа-банк готовий взяти повний контроль над банком. "Порятунок проблемних банків ринковим шляхом не спричинить додаткове навантаження на бюджет країни, який і так вимагає скорочення витрат. Ми маємо позитивний досвід управління придбаними активами, а також високий рівень експертизи і оцінки кредитних портфелів. У різні періоди часу нами були придбані портфелі таких банків як «Простофінанс», «Профінбанк» і багатьох інших. Тому на власному прикладі ми можемо заявити, що ефективний власник може «витягнути» проблемні активи і при цьому не проситиме гроші з держбюджету", - заявив старший радник Альфа-банку Роман Шпек.

Нацбанк відніс Брокбізнесбанк до категорії неплатоспроможних банків 28 лютого, тоді ж Фонд гарантування вкладів повідомив про введення тимчасової адміністрації з 3 березня по 2 червня 2014 року (адміністратором став Олександр Куреной).

Станом на 1 січня ц.р. Брокбізнесбанк займав 16-те місце за розміром активів серед українських банків. Залишки коштів приватних клієнтів на рахунках фінустанови становили 5,5 млрд. грн., загальні залишки коштів клієнтів - 10,8 млрд. грн. Відчуваючи проблеми з поверненням коштів вкладникам, банк на початку лютого отримав рефінансування НБУ в розмірі 2 млрд. грн. Згодом з'явилася інформація про те, що ці кошти були виведені з банку менеджментом Сергія Курченко.

Банкіри вважають, що для порятунку Брокбізнес знадобиться серйозна програма із залучення нових клієнтів і активна робота з проблемною заборгованістю. Якщо при санації Нацбанк погодиться зберегти мораторій на відкликання депозитів до червня, шанси стабілізувати банк є - схожу процедуру свого часу пройшов банк "Надра": поступове підвищення лімітів на зняття коштів на тлі заспокоєння вкладників по всі країні навіть зробили "Надра" лідером із залучення вкладів.

"Якість кредитного портфеля Брокбізнесбанку, на мій погляд, не найкраще - за моїми оцінками, безповоротними є 55-60% кредитнного портфеля", - говорить голова правління УМВБ Анатолій Гулей. Ключова цінність Брокбізнесбанку для потенційних санаторів - значні обсяги кредитів, виданих великим корпоративним клієнтам (зокрема, АвтоЗАЗу), висока частка пільгових кредитів за низькими ставками, які можуть почати прносити швидкий дохід, а також найбільш значний капітал у системі - на 1 січня понад 14,5 млрд. грн. (для порівняння - у Дельта Банку 6 млрд. грн., у Альфи - 4,2 млрд. грн.).

"До того ж в Альфи краще виходить працювати з корпоративним портфелем кредитів, а у Дельти - з роздрібним. Тому вони можуть виступити співінвесторами Брока, або розділити його портфель активів, взявши на себе зобов'язання з повернення коштів вкладникам", - упевнений Гулей.