У Криму не хочуть приймати українські монети

Кримське управління Національного банку України заявляє, що українські монети ніхто не вилучав з обігу на території Криму, вони обов'язкові до прийому в усіх видах платежів, для зарахування на розрахункові рахунки і для переказів.

«Головне управління Національного банку України в Автономній Республіці Крим звертає увагу на те, що розмінні монети України є дійсним платіжним засобом на території Автономної Республіки Крим і Севастополя і обов'язкові до прийому без обмежень за номінальною вартістю в усіх видах платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади і для переказів», - йдеться в переданому УНІАН повідомленні відділу готівкового обігу і касових операцій ГУ НБУ в Криму.

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Нагадаємо, в Сімферополі жителі міста почали масово «скидати» копійки, при цьому деякі продавці відмовляються їх брати. Водії ряду маршрутів (ціна проїзду – 2,75 грн) тепер щедро дають здачу монетами, тоді як раніше в Криму завжди вимагали при розрахунку за проїзд копійки, посилаючись на їх постійну нестачу.

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У Криму з цього тижня на ринках, в магазинах і кафе почали ставити цінники і ціни в двох валютах: гривні та російських рублях. Пенсіонерам вже видають пенсії в рублях.

