Фонд гарантування вкладів змінив директора-розпорядника

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 27 березня призначила Василя Пасічника на посаду директора-розпорядника фонду замість Олени Шарової, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, Шарова, яка обіймала посаду з 22 грудня 2011 року, була звільнена 26 березня 2014 року за згодою сторін.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2014 року склав 8,115 млрд грн, що на 11,27%, або 822 млн грн більше порівняно з початком 2014 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

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Довідка УНІАН. Василь Пасічник з 1993 року працював в НБУ, є співавтором близько 20 законопроектів, з 2009 року обіймав посаду виконавчого директора з питань банківського регулювання і нагляду НБУ, заступник голови НБУ. У 2010-2011 роках Пасічник вже обіймав посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб.