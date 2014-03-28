Розслідувати незаконне виведення коштів з України будуть міжнародні експерти

В Україні створять міжнародні групи, які займуться розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних з фінансовими махінаціями і виведенням незаконно отриманих коштів за межі України, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів, яке перебуває на стадії ліквідації.

За даними міністерства, таке рішення було прийнято на зустрічі першого заступника міністра доходів і зборів Ігоря Білоуса, який курирує питання податкової, і заступник міністра Володимира Хоменка, який очолить службу фінансових розслідувань, з генеральним директором Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) Джованні Кесслером.

У відомстві повідомили, що до складу групи увійдуть представники правоохоронних органів України та фахівці з Європейського Союзу.

«Така скоординована співпраця, оперативний і максимальний обмін інформацією разом із застосуванням успішного європейського досвіду буде сприяти якнайшвидшому поверненню до України викрадених фінансових ресурсів», - вважають у Міндоходів.

За даними міністерства, Хоменко повідомив, що відомство вже має перелік конкретних фізичних осіб, щодо яких порушено кримінальні провадження. Ці особи оголошені в міжнародний розшук. За словами Хоменка, основною метою діяльності у цьому напрямку має стати повернення державі коштів і залучення до відповідальності винних у їх розкраданні.

Також, за даними прес-служби, Кесслер підтримав дані антикорупційні ініціативи Міндоходів.

Крім того, Хоменко і Білоус повідомили, що в рамках боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів в Україні буде впроваджена електронна система контролю виробництва та обігу підакцизних товарів, яка прийде на зміну існуючим акцизним маркам.

Читайте такожУ Кабміні обіцяють надати схему усунення корупції в портах впродовж 2 тижнів

Як повідомляв УНІАН, після зміни влади в Україні стали відомі великі корупційні схеми, які використовували колишні чиновники. Крім того, політична нестабільність в країні призвела до масового виведення коштів з України в офшори.

Читайте такожМінюст перевірить на корупцію державні виконавчу та реєстраційну служби

Кабінет міністрів України прийняв рішення ліквідувати Міндоходів, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митну служби Мінфіну. Куратором податкової служби став Ігор Білоус, митної - Віталій Науменко, а служби фінансових розслідувань, створеної замість податкової міліції, Володимир Хоменко.