Українці за рік переказали з-за кордону $8,5 млрд

Українці в 2013 році переказали з-за кордону 8,5 млрд дол. США, що на 13,4% більше, ніж роком раніше, повідомляє прес-служба Національного банку України.

Згідно з повідомленням, починаючи з 2010 року населення для приватних переказів грошових коштів все частіше користується послугами міжнародних платіжних систем. Якщо в 2008-2009 роках через міжнародні системи проходила третина обсягів переказів в Україну, то в 2011 році їх частка зросла до 40%, а в 2013 році досягла 47,8%.

«Зокрема, через міжнародні платіжні системи минулого року до України надійшло 4,01 млрд доларів США приватних грошових переказів, через коррахунки банків - 3,3 млрд доларів США, а за неформальними каналами, тобто шляхом передачі готівки або матеріальних цінностей від одного домогосподарства іншим, - 1,16 млрд доларів США», - йдеться в повідомленні.

Основними джерелами приватних переказів були оплата праці (без урахування податків і витрат у країні перебування) - в сумі 5,65 млрд дол. і приватні трансферти - у сумі 2,89 млрд дол.

Найбільше коштів українці перевели з країн СНД - 40,3%, серед інших країн найбільші обсяги коштів надійшли з США - 8,7% та Німеччини - 5,6%. В цілому з країн ЄС до України за 2013 рік надійшло 2,3 млрд дол., або 30,8%, що на 0,8% більше, ніж за 2012 рік.

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Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в Україні обсяги приватних грошових переказів з-за кордону збільшилися на 7,2% - до 7,5 млрд дол.