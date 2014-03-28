Перший транш кредиту від МВФ може становити $3 млрд

Обсяг першого траншу кредиту Україні від Міжнародного валютного фонду в рамках програми співробітництва stand-by може становити близько 3 млрд дол., половина з яких піде на поповнення резервів Нацбанку, а половина – до держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

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«У нас поки немає чіткої домовленості з МВФ, і ми можемо говорити лише про обіцянки в драфті, - сказав Шлапак. – Вони (Фонд – УНІАН) готові сьогодні говорити про перший транш близько 3 млрд дол. Якщо ми домовимося, половина їх (коштів – УНІАН) піде в Нацбанк, половина – до бюджету».

За словами міністра, кошти буде надано відразу ж, як тільки Фонд побачить і оцінить економічні перетворення в Україні. «Це (надання коштів – УНІАН) буде тоді, коли вони зрозуміють, що ми достатньою мірою виконали кроки реформ», - сказав міністр.

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