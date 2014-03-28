Мінфін обіцяє долар по 10,5 гривень
Мінфін прогнозує курс гривні за підсумками 2014 року на рівні 10,5 грн за долар.
Міністерство фінансів України прогнозує середньорічний курс гривні до долара за підсумками 2014 року на рівні 10,5 грн за долар, повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак.
«Я впевнений, що у нас буде достатньо коштів для того, щоб створити відповідну фінансову подушку і утримати долар на рівні... 10,5 грн до кінця року», - сказав Шлапак.
До того ж він уточнив, що ключовою умовою збереження такого прогнозу стане надання Україні коштів від Міжнародного валютного фонду.
«Як тільки ми отримаємо перший транш від МВФ, у нас буде серйозний партнер, який доведе нашу платоспроможність, оскільки будь-який донор, який сюди приїжджає, чи то Єврокомісія або Світовий банк, говорить тільки про одне - ми готові надавати кошти у тому випадку, якщо такий макроекономічний експерт, як МВФ, підтвердить вашу платоспроможність», - сказав Шлапак.
Крім того, згідно з прогнозом міністра, наявність коштів від МВФ дозволить наростити резерви Національного банку. «Якщо ми отримаємо досить хороший ресурс від МВФ, отримаємо ресурс від інших структур, у Нацбанку буде можливість поповнити резерви. Вони самі порахують наскільки, але те, що вони зростатимуть, - це реальна річ», - підкреслив міністр.