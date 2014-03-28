Долар на закритті міжбанку встановився на 11,30 грн

У п'ятницю, 28 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,2000/11,5000, на 12:00 звузився спред до 11,2500/11,3500. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 11,2000/11,3000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,3945/15,8090, на 12:00 ціни становили 15,4285/15,5720. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 15,4050/15,5485.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3133/0,3217, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3144/0,3172. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3133/0,3175. У Росії курс долар-рубль продовжує зростати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 35,7275 (+0.0925).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3705/1,3755.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 11,1500/11,3000 грн/дол. порівняно з 11,2000/11,3500 грн/дол. на 12:00.