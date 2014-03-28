Шлапак розповів, як стягуватимуть податок з відсотків за депозитами

Оподаткування пасивних доходів, нові норми якого було прийнято парламентом учора, 27 березня, передбачає оподаткування всіх доходів, крім зарплати, які отримують громадяни України, включаючи відсотки за депозитами, повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак.

Проте, за словами міністра, під таке оподаткування потрапляють лише відсотки за депозитами, обсяг яких перевищує 100 тис. грн.

«Пасивні доходи – це відсотки за депозитами, за облігаціями, дивіденди, роялті, й сюди ж входять доходи з оренди нерухомості. Вони оподатковуватимуться один раз на рік за підсумками всього року на всю суму, - пояснив міністр. – Ті, хто отримує доходи з усіх пасивних джерел, включаючи відсотки за депозитами, обсягом від 20 тис. грн і до 236 тис. грн, повинні будуть сплатити податок за ставкою 15%».

За словами міністра, доходи від 236 тис. грн до 1 млн обкладатимуться загальним податком за ставкою 20%, понад 1 млн грн – за ставкою 25%.

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«Щоб отримати дохід за депозитами обсягом понад 20 тис. грн, потрібно мати депозит понад 100 тис. грн. Тобто, ми прийняли те, що й пропонували: ми починаємо оподаткування для людей, які мають депозити від 100 тис. грн і більше. Таких людей у нас 1,3% населення - близько 300 тис. осіб», - підкреслив міністр.

При цьому він звернув увагу, що загальний пасивний дохід має бути відображений громадянином у його декларації про доходи.