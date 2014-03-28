Термін прийому заявок від інвесторів банку «Форум» продовжено на 10 днів
Два потенційних інвестора вже подали заявки.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін прийому заявок від потенційних інвесторів банку "Форум", який закінчується сьогодні, на 10 днів. Про це повідомив у ході Всеукраїнських зборів вкладників і клієнтів банку «Форум» виконавчий директор-розпорядник фонду Василь Пасічник.
«Дирекція фонду продовжила термін прийому заявок на 10 днів», - сказав директор фонду.
За його словами, фонд уже отримав дві заявки від потенційних інвесторів банку «Форум».
У свою чергу, голова Нацбанку Степан Кубів повідомив про ведення переговорів із трьома інвесторами банку, двоє з яких знаходяться за межами України.
За словами основного акціонера банку Вадима Новинського, він також готовий брати участь у конкурсі інвесторів банку.
“Ми братимемо участь у конкурсі серед інвесторів. Усе, що тут було сказано, що ми готові 1,1 млрд грн внести в банк, ми це зробимо”, - сказав Новинський.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 14 березня ввів тимчасові адміністрації в банки «Форум» і «Меркурій» строком на 3 місяці, до 13 червня 2014 року, на підставі рішення НБУ про визнання цих банків неплатоспроможними.
Станом на 1 березня банк «Форум» накопичив 6,034 млрд грн збитку.
Фонд оцінює обсяги коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам за рахунок коштів фонду, в 3,042 млрд грн, що становить 57,59% загального обсягу коштів фізосіб у банку за даними звітності.
Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського.
У 2013 році банк «Форум» отримав 976,146 млн грн збитку, тоді як за 2012 рік прибуток банку становив 4,284 млн грн прибутку.