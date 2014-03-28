Зарубіжні посилки дорожче 150 євро обкладатимуться податком

Відповідні зміни містяться в законопроекті №4576 “Про запобігання фінансовій катастрофі й створення передумов для економічного зростання в Україні”, прийнятому парламентом 27 березня.

«Не є об'єктом оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро: у несупроводжуваному багажі: на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника в міжнародних поштових відправленнях; на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника в міжнародних експрес-відправленнях», - йдеться в законі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 27 березня прийняла Закон “Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні”. За дане рішення проголосували 246 із 321 народного депутата, зареєстрованого в сесійному залі.

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