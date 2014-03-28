Fitch: Гроші МВФ значно знизять ризик несплати боргу Україною, але це - не панацея

Домовленість за програмою співпраці stand-by між Україною і Міжнародним валютним фондом є позитивним кроком, проте вона не знімає основних викликів, що стоять перед українською економікою. Про це йдеться у коментарі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, опублікованому на корпоративному сайті.

«Оголошення про досягнення домовленості за програмою stand-by позитивне для кредитної історії України, надає доступ до зовнішнього фінансування і одночасно обумовлює можливості реформ для збалансування економіки і скорочення дефіцитів, - йдеться у коментарі. – Але при цьому зберігаються істотні геополітичні ризики в регіоні і вірогідність подальшого посилення конфлікту в Криму. Крім того, раніше допущені невдачі в непопулярних структурних реформах вже приводили до блокування програм співпраці України і МВФ, а нинішні реформи - це довгостроковий процес».

У Fitch також нагадали, що серйозні кредитні ризики зберігаються через низький суверенний рейтинг України, який на даний момент знаходиться на рівні «ССС».

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Водночас в агентстві очікують, що досягнуті домовленості між Україною і МВФ можуть бути схвалені Радою директорів фонду і документально оформлені в квітні. Тоді ж прийде перший транш коштів.

«Україна потребує зовнішнього фінансування, і тому отримання траншу від МВФ, разом з фінансовою допомогою з інших джерел, включаючи ЄС, зможе значно знизити ризик несплати боргових зобов'язань, пік яких припадає на травень і червень», - наголошується у коментарі.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів України заявив, що перший транш кредиту від Міжнародного валютного фонду може становити 3 млрд дол.

Вчора, 27 березня, Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by строком на два роки і з обсягом фінансування 14-18 млрд дол. У цілому програма розблоковує фінансову допомогу від широкого кола фінансових організацій, яка може становити до 27 млрд дол. упродовж двох років.

МВФ є ключовим кредитором економіки України, співпраця з яким активно поновилася після трирічної перерви наприкінці лютого поточного року з приходом нового Кабінету міністрів Арсенія Яценюка.