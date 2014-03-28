Суд повернув ліцензію компанії ММСІС

27 березня 2014 року Вищий адміністративний суд України ухвалив рішення, яким скасував рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) про позбавлення ліцензії торговця цінними паперами - компанії "ММСІС ІНВЕСТМЕНТС". Крім цього, суд визнав протиправними дії НКЦПФР.

Судове рішення вступило в силу з моменту його оголошення.

Це гучна справа почалася більше року тому, коли компанію ММСІС звинуватили в порушенні закону про рекламу зі слоганом "100% річних - це реально". Результатом цього стало виключення компанії з Асоціації українських фондових торговців (АУФТ) та позбавлення її ліцензії на торгівлю цінними паперами.

Директор компанії "ММСІС ІНВЕСТМЕНТС" Анатолій Кашкін вважає, що дане судове рішення не тільки поверне компанії позиції на українському фондовому ринку, але і дасть можливість зробити серйозний ривок уперед.

Наступним кроком компанії ММСІС Анатолій Кашкін назвав технічну реалізацію відновлення роботи компанії та нейтралізацію піар-інформації, поширеної раніше у ЗМІ через звинувачення у відношенні компанії: "Зараз для нас стоїть головне завдання технічного відновлення роботи компанії та вироблення стратегії взаємодії з ДКЦПФР та іншими учасниками ринку, щоб разом працювати над розвитком економіки України. Хоча ми знаємо, що весь шум навколо нашої компанії був піднятий конкурентами і санкції проти нас були більше надуманими, однак ми вирішили залишити це в минулому і сконцентруватися на майбутньому, а не на зведенні рахунків. Тим не менш, ми прийняли рішення провести повноцінну роботу зі ЗМІ, спрямовану на видалення та спростування незаконних матеріалів, які були опубліковані проти нашої компанії раніше".