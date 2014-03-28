Банк "Росія", що потрапив під санкції США, буде працювати тільки з рублем

Банк "Росія", що потрапив разом зі своїм найбільшим акціонером під санкції США, відмовився від роботи з іноземними банками та валютою, проголосивши рубль єдиною розрахунковою одиницею.

"З метою захисту клієнтів банку від недобросовісних дій іноземних фінансових інститутів АБ "Росія" прийнято рішення про роботу виключно на внутрішньоросійському ринку і тільки з однією валютою - національною валютою Російської Федерації - рубль", - повідомив банк "Росія" у п'ятницю, передає Reuters.

Банк "Росія" обіцяє, що закриття кореспондентських рахунків в американських банках та припинення роботи з іноземними фінансовими організаціями не позначаться на виконанні зобов'язань перед клієнтами та партнерами.

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Як повідомляв УНІАН, 20 березня Міністерство фінансів США опублікувало список росіян, щодо яких введено економічні санкції. Санкційний список включає в себе 20 осіб, серед яких близькі до Путіна бізнесмени, високопоставлені співробітники адміністрації Кремля і банк «Росія».

Після цього міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard заморозили операції за картками банку «Росія».