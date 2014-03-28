НБУ вивчає можливість конвертації депозитів проблемних банків у їх акції

Національний банк України розглядає питання про внесення змін до законодавства з метою формування правових умов для конвертації депозитів проблемних банків у акції таких фінустанов.

Про це в ході Всеукраїнських зборів вкладників і клієнтів банку "Форум" повідомив голова Нацбанку Степан Кубів.

За його словами, відповідні законодавчі зміни можуть бути внесені протягом трьох місяців, якщо ініціатива одержить підтримку на експертному рівні.

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“Для цього необхідне написання закону, консультації, висновок експертизи, засідання комітету з питань фінансів та банківської діяльності”, - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів тимчасові адміністрації 17 січня – в банку «Даніель», 3 березня — в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку», 14 березня — в банках “Форум” і “Меркурій”.