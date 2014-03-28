Нацбанк увів обмеження на купівлю валюти

Від сьогодні Національний банк України ввів деякі обмеження щодо діяльності банків. Більшість новацій стосуються купівлі-продажу валюти, повідомляє ТСН.ua.

Зокрема, до 1 травня введене обмеження на продаж валюти.

"Ураховуючи підвищений попит на готівкову іноземну валюту, установлена максимальна сума її продажу одній фізичній особі, яка в еквіваленті не може перевищувати 15 тисяч гривень протягом одного операційного (робочого) дня в межах однієї банківської установи", - ідеться в повідомленні.

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Якщо ж міняєте валюту на гривні, то відтепер не потрібно показувати паспорт. Продажу (коли гривні міняєте на долари) це не стосується.

Крім того, протягом усього квітня не можна буде перерахувати за кордон більше, ніж 150 тис. грн на місяць.

"Такі обмеження не поширюються на цілу низку соціально-важливих переказів, а саме: на оплату витрат на лікування за кордоном, транспортування хворих, переказів, що здійснюються в разі зміни держави проживання, пов'язаних з оплатою праці нерезидентів України та деякі інші", - уточняють у Нацбанку.

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Також ввели кілька новацій, що стосуються діяльності банків при операціях із валютою.

Тимчасові заходи Нацбанк ввів, аби "сприяти підтриманню рівноваги на грошово-кредитному ринку на період до ухвалення програм співпраці з міжнародними фінансовими організаціями".