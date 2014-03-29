Загальний ресурс фіндопомоги Україні становитиме близько $13,5 млрд

Про це заявив в ефірі Першого Національного телеканалу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Загальний ресурс на поточний рік - близько 13,5 млрд дол. Частина ресурсів підуть на те, щоб платити пенсії... Але частина ресурсу повинна піти на щось інше - вона піде на розвиток економіки», - сказав глава уряду.

Він зазначив, що кредити будуть спрямовані на розвиток, на те, щоб у людей була робота, зарплата, щоб працювали підприємства, які платитимуть податки. «Потрібно, щоб працювали підприємства, платили податки, щоб ми розраховувалися з лікарями, вчителями, міліціонерами», - зазначив Яценюк.

Він також зазначив, що крім цього в уряду є низка проектів, які також передбачають зовнішнє фінансування. «У нас є частина проектів, які ми повинні реалізувати і кошти підуть туди. Це починаючи від будівництва метро в Дніпропетровську і Харкові і закінчуючи великими проектами в комунальній сфері, енергетиці, щоб дійти до села, щоб на селі люди хоч щось відчули», - зауважив Яценюк.

Раніше Україна і Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії фонду і уряду домовилися про надання нашій країні двулетней програми кредитування в обсязі 14-18 млрд дол. Як відзначили в МВФ, ця програма дозволить Україні отримати доступ до додаткового зовнішнього фінансування в загальному обсязі, включаючи кошти фонду, 27 млрд дол.