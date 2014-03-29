Moody's поставило рейтинг РФ на перегляд з можливим зниженням

Міжнародне рейтингове агентство Moody's 28 березня поставилосуверенний кредитний рейтинг Росії на перегляд з перспективою зниження, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Експерти агентства пояснили цей крок тим, що на російську економіку негативний вплив робить конфлікт на Україні.

"За нашими прогнозами, значна економічна невизначеність, пов'язана з конфліктом на Україні, сприятиме тому, що в 2014 році ВВП Росії скоротиться приблизно на 1% замість очікуваного до кризи зростання приблизно в 2%, - наголошується в заяві агентства.

У заяві також зазначається, що якщо за підсумками перегляду рейтингу, що знаходиться зараз на рівні "Baa1", буде прийнято рішення про його зниження, то, ймовірно, він буде змінений на один пункт.

Водночас, якщо напруженість навколо України спаде і буде знайдений вихід з кризи, то Moody's може залишити рейтинг Росії на нинішньому рівні.

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