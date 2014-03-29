На виплати до пенсій кримчан виділять понад $800 млн

Понад 28,6 мільярда рублів (понад 801 млн доларів) планується витратити на виплати до пенсій жителів Криму і Севастополя в 2014 році, випливає з проекту постанови нелегітимного уряду, опублікованого в суботу на єдиному порталі проектів нормативних правових актів, пише РИА Новости.

Як випливає з документа, підготовленого міністерством праці та соціального захисту РФ, виплати до пенсій кримчан будуть поступово збільшуватися. З квітня цього року виплата становитиме 25% від загальної суми пенсії, а до липня 2014 року повинна скласти вже 100% від неї.

"Потреба в бюджетних асигнуваннях федерального бюджету на реалізацію цього проекту постанови уряду Російської Федерації становитиме 28,684 мільярда рублів до кінця 2014 року (з квітня по грудень)", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Як наголошується в записці, щомісячну виплату видаватимуть одночасно з пенсією через організацію, що доставляла цю пенсію.

Як повідомляв УНІАН, неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму пройшов 16 березня при військовій і політичній підтримці Російської Федерації.