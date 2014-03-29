Паспорт при продажу валюти банку більше не потрібен

Національний банк України скасував вимогу про пред'явлення і копіювання паспортів при продажу фізичними особами готівкової іноземної валюти банкам. Норма скасована постановою N172, передає ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на НБУ.

"Пом'якшені умови проведення операцій на готівковому сегменті валютного ринку. Зокрема, спрощено процедуру купівлі банком готівкової інвалюти у фізосіб, яка тепер дозволяє здійснювати такі операції без пред'явлення документа, що посвідчує особу, і без його копіювання", - сказано в повідомленні.

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Також вводиться лібералізація операцій на міжбанківському валютному ринку. Банки отримають право здійснювати валютні операції з поставкою валют не лише на умовах "тод", "том", "спот", але і на умовах "своп" та "форвард". Також Нацбанк скасував заборону на купівлю інвалюти для здійснення резидентами інвестицій за кордон і для покриття частини страхових резервів страховиками.

НБУ скоротив терміни проведення операцій з покупкиці банками інвалюти за дорученням юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв.

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