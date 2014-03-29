Видатки на оборону і безпеку зросли на 15,6%

Законом України від 17.03.2014 № 1128-УІІ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачено збільшення резервного фонду державного бюджету на 6 882,4 млн. грн. для фінансування заходів із забезпечення обороноздатності держави.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

З урахуванням цього видатки на оборону та безпеку у 2014 році складатимуть 52 413,1 млн. грн. (або 3,4% ВВП), що на 7 063,3 млн. грн. або на 15,6% більше факту 2013 року.

Видатки на оборону і безпеку змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» встановлено у сумі 45 530,7 млн. грн. (загальний фонд – 40 531,0 млн. грн., спеціальний фонд – 4 999,7 млн. гривень) або на рівні 3,0% ВВП.

Порівняно із затвердженим бюджетом попереднім урядом видатки зменшено.

Проте, таке зменшення в першу чергу пов’язано з проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів, а саме:обмеження витрат на придбання та обслуговування мобільних телефонів, легкових автомобілів, капітальні ремонти тощо, а також із збереженням розміру мінімальної заробітної плати на рівні грудня 2013 року.

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