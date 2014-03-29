Ситуація в економіці південного сходу України непроста – Тарута

Ситуація в економіці південного сходу України на даний момент є непростою, сказав в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута.

За його словами, криза охопила не тільки металургію та суміжні з нею галузі, але і машинобудування, яке досить добре почувалося.

Тарута зазначив, що сьогодні через протекціонізм на російському ринку поставляти в РФ продукцію, виготовлену в області, менш вигідно, ніж у далеке зарубіжжя, хіба що за винятком продукції машинобудування.

На запитання, чи надає сьогодні один з найбільших бізнесменів регіону - Рінат Ахметов - підтримку нині діючій владі, Тарута відповів, що «в Ріната Леонідовича справді немає чарівної палички для того, щоб змінити риторику влади або свідомість людей. Однак великий бізнес має велике бажання жити й працювати у стабільній країні та регіоні».

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«Бізнес апріорі зацікавлений у розвитку регіону, в інвестиціях, у збільшенні нашого ВВП. У тому, щоб ми не реалізовували, приміром, 90 відсотків металургійної продукції за кордон, а хоча б половину споживали тут. Тоді виграють усі - Ахметов, ІСД, місцеві бюджети, люди», - зазначив Тарута.