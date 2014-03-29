Відшкодування зернового ПДВ почнеться з 1 жовтня 2014
Народний депутат Олег Кулініч (депутатська група "Економічний розвиток") в коментарі ІА УНІАН пояснив суть домовленостей, досягнутих перед голосуванням за "антикризовий" законопроект №4576 між урядом, фракцією " УДАР " і групою "Економічний розвиток" про засади відшкодування ПДВ при експорті зерна.
"Оскільки в ЗМІ зустрічаються різночитання, а фінальної версії ухваленого закону все ще немає, поясню, про що ми домовилися перед голосуванням. З 1 квітня 2014 р по 1 жовтня 2014 р. діє редакція, запропонована урядом (ПДВ не відшкодовується нікому). Далі, з 1 жовтня 2014 р. (під новий урожай) ми повертаємося до варіанту, прописаному в діючому на сьогоднішній день Податковому кодексі: на відшкодування ПДВ при експорті зерна можуть розраховувати безпосередні сільгоспвиробники і перші покупці. Закінчення дії цієї норми не визначено. Сподіваюся, більше ніяких обмежень вводитися не буде".
Депутат навів витяг із стенограми вечірнього засідання Верховної Ради України 27 березня 2014 р.:
"ШЛАПАК О.В. І друга пропозиція стосується звільнення від ПДВ операцій з експорту зерна. Прийшли до наступного компромісу.
Цю норму звільнення від операцій… звільнення від податку на додану вартість операції з експорту зерна і технічних культур запровадити в тому форматі,
в якому вона прописана в сьогоднішньому законі, не з 1 січня, а з 1 жовтня 2014 року.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто це стосується тільки нового врожаю".