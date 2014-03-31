Держдума обговорить фінансову систему Криму на "перехідний період" до 2015 року

Згідно з документом, банки та інші фінансові установи, недержавні пенсійні фонди, які створені до дати прийняття Криму та Севастополя до складу РФ, мають право продовжувати свою діяльність при виконанні певних вимог, передає ИТАР-ТАСС.

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До 1 січня 2015 року вони повинні пройти держреєстрацію або отримати дозвіл Банку Росії, щоб після цієї дати продовжити свою діяльність, а кредитні спілки - вступити в саморегулюючою організацію кредитних споживчих кооперативів. Мінімальний розмір власних коштів (капіталу) банку має бути не менше 300 млн рублів, щоб продовжити роботу після 1 січня 2015 року.

Пункти обміну валют, зареєстровані Національним банком України на території Криму і Севастополя до вступу законопроекту в силу, продовжать працювати до 1 січня 2015 року. Але за умови дотримання прав споживачів фінансових послуг, а для фінансових установ - повідомлення Банку Росії про діяльність на території Криму і Севастополя та наявності агентського договору з кредитною установою. До 1 січня 2015 року діяльність пунктів обміну валют повинна бути приведена у відповідність з законодавством РФ.

Договори страхування відповідальності автовласників, укладені раніше на території Криму і Севастополя, продовжать діяти на весь зазначений у них термін. Причому їх дія буде поширюватися на всю територію Росії.

Також депутати мають намір прийняти відразу три законопроекти, спрямованих на забезпечення захисту інтересів вкладників банків, зареєстрованих та діючих на території Криму і Севастополя та які мають ліцензію Національного банку України.

Як повідомив раніше журналістам голова Держдуми Сергій Наришкін, головна гарантія, яка міститься в цих ініціативах, - надання кримчанам права на отримання страхових виплат у разі припинення функціонування того чи іншого банку. Ця виплата становитиме до 700 тис. рублів - саме така сума встановлена чинним російським законодавством. "Всього на ці цілі буде направлено 60 млрд рублів з прибутку Банку Росії в 2013 році", - уточнив глава нижньої палати російського парламенту. "І кримчани, і жителі Севастополя можуть не хвилюватися, банківська система Криму буде працювати без збоїв, а вклади кримчан у банках - повністю застраховані", - підтвердив він.

Ще одним важливим пунктом додаткової "пленарки" може стати денонсація угоди з Україною щодо Чорноморського флоту. Напередодні профільний комітет Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків з співвітчизниками запропонував палаті обговорити це питання в понеділок, але остаточне рішення за датою буде прийнято сьогодні на Раді Думи, який визначає її порядок.

Зокрема, пропонується припинити дію російсько-української угоди між РФ і Україною про параметри поділу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року, угоди про статус і умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України від 28 травня 1997 року, угоди про взаєморозрахунки, пов'язані з розподілом і перебуванням Чорноморського флоту РФ на території України від 28 травня 1997 року, угоди з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України від 21 квітня 2010 року.