Куба хоче отримати доступ до іноземних інвестицій

Національна асамблея народної влади Куби ухвалила в суботу на позачерговому засіданні закон про іноземні інвестиції, який "дозволить отримати доступ до іноземного капіталу, технологій і нових ринків, а також включити національні продукти і послуги в міжнародні ланцюжки".

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на кубинське телебачення.

Очікується, що закон "матиме позитивний вплив на національну промисловість, сприятиме економічному зростанню, залучить іноземні інвестиції та забезпечить сталий розвиток країни".

Водночас зазначається, що закон забезпечує захист і раціональне використання людських і природних ресурсів, гарантує національний суверенітет і незалежність.

Закон спрямований на диверсифікацію експорту, забезпечення доступу до передових технологій, імпортозаміщення, головним чином у галузі продовольчих товарів, створення робочих місць, розвиток виробничих ланцюжків і зміну енергетичної бази країни.

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Іноземні інвестиції на Кубі можна буде робити в будь-які сектори, крім охорони здоров'я, освіти та установ "силового блоку", за винятком їх комерційних структур.

За словами заступника голови Ради міністрів Куби Маріно Мурільо, країна потребує прямих іноземних інвестицій на суму від 2 до 2,5 млрд доларів на рік, щоб і надалі розвивати соціалістичну суспільно-економічну модель.