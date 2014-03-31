Греція заради кредитів буде реформувати економіку

Парламент Греції в ніч на понеділок мінімальним числом голосів схвалив законопроект, куди увійшли всі заходи з реформування економіки, погоджені урядом із представниками трійки кредиторів у ході багатомісячних переговорів.

Прийняття закону україни необхідне для виділення Греції нового траншу кредитів у рамках програми допомоги, повідомляє Прайм.

Законопроект передбачає розподіл частини первинного профіциту бюджету на підтримку бездомних та малозабезпечених, зниження податків і штрафів за податкові порушення, змінює порядок звільнення службовців.

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Документ вносить десятки змін до правил регулювання ринків. Як повідомило міністерство розвитку і конкурентоспроможності, зміни стосуються чотирьох базових секторів економіки - туризму, харчової промисловості, будівельних матеріалів, роздрібної торгівлі. Ці чотири сектори дають приблизно 20% ВВП, у них зайнято більше 1 мільйона осіб - це приблизно 25% робочих місць.