Офіційний курс гривні до долара впав до нового мінімуму - 10, 95

Нацбанк знижує офіційний курс гривні.

Офіційний курс гривні щодо долара, встановлений Національним банком України, впав до нового мінімуму. Із 31 березня він становить 100USD - 1095,4600 UAH. Попередній мінімум був зафіксований 28 березня і становив 10,8502. За інформацією Finance.ua, із початку місяця офіційний курс гривні щодо долара упав на 9,70%. Із початку року офіційний курс знизився на 37,05%.

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