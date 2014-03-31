Долар на міжбанку піднявся до 11,54 грн

У понеділок, 31 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань до11,1000/11,54000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вниз до 15,2605/15,6750.

Ціни на російську валюту знизилися до 0,3116/0,3200.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар становили 1,3748/50 (п'ятниця - 1,3745/47).

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 28 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,2000/11,5000, на 12:00 звузився спред до 11,2500/11,3500. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 11,2000/11,3000.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.